Come il cantante di una band indie sconosciuta ha cambiato il mio senso dello stile

(Di sabato 19 ottobre 2024) Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter die moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Un paio di settimane fa sono stato ospite di un podcast, una di quelle situazioni in cui sei seduto su una poltroncina di pelle e ingurgiti più acqua possibile nel tentativo di non dire nulla che possa distruggerti la carriera. Proprio per evitare che accadesse una cosa del genere, ho scelto di fare quello che fanno le persone con una certa esperienza in materia: chiedere le domande in anticipo. Non è solamente un modo per ripassare qualche data utile a fare bella figura, ma è soprattutto la giusta occasione per tirare fuori quelle cose a cui non pensavi da un po’. «Qual è stato il tuo primo contatto con la moda?» mi ha chiesto uno dei due conduttori. «Questa è facile», ho pensato subito dopo aver letto la domanda sul PDF ricevuto in allegato.