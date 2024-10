Catanzaro, Caserta: “Una delle nostre migliori partite, le difficoltà sono normali” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Catanzaro pareggia contro il Bari, con il tecnico Fabio Caserta che commenta la prestazione dei suoi: “Nel calcio conta unicamente il risultato, si valuta solo questo aspetto. Io invece considero il fatto che abbiamo iniziato un nuovo ciclo, le difficoltà sono normali, specialmente all’inizio. Abbiamo visto un Catanzaro molto diverso dal passato, ma non ho visto una squadra in crisi. Abbiamo provato a portarla a casa fino alla fine. E’ stata una delle nostre migliori partite dell’anno, se non la migliore“. Caserta aggiunge: “Credo che questa squadra viva diversi momenti nel corso di ogni partita. A volte hai il possesso del gioco, a volte soffri. Siamo stati bravi a non mancare di lucidità. Questa squadra ha bisogno di tempo per lavorare al meglio e conoscersi. E’ normale soffrire quando non arriva il risultato. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Ilpareggia contro il Bari, con il tecnico Fabioche commenta la prestazione dei suoi: “Nel calcio conta unicamente il risultato, si valuta solo questo aspetto. Io invece considero il fatto che abbiamo iniziato un nuovo ciclo, le, specialmente all’inizio. Abbiamo visto unmolto diverso dal passato, ma non ho visto una squadra in crisi. Abbiamo provato a portarla a casa fino alla fine. E’ stata unadell’anno, se non la migliore“.aggiunge: “Credo che questa squadra viva diversi momenti nel corso di ogni partita. A volte hai il possesso del gioco, a volte soffri. Siamo stati bravi a non mancare di lucidità. Questa squadra ha bisogno di tempo per lavorare al meglio e conoscersi. E’ normale soffrire quando non arriva il risultato.

