Catania, aggressione vigili in Piazza Addamo: sospesa attività bar dei due fratelli (Di sabato 19 ottobre 2024) La Polizia ha eseguito il provvedimento con il quale il Questore di Catania ha disposto la sospensione dell'attività di un bar di Piazza Addamo per 10 giorni, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento, notificato nella giornata di ieri alla titolare dell'attività, scaturisce dall'episodio di violenza avvenuto alcuni giorni addietro, in prossimità del locale predetto, allorquando due fratelli di 33 e 37 anni, si sono scagliati contro due agenti della Polizia Locale, intervenuti per verbalizzare violazioni al Codice della strada, e contro i titolari di un'attività di ristorazione vicina.

