Carrarese-Mantova: le probabili formazioni (Di sabato 19 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due neopromosse che hanno bisogno di dare slancio alla propria classifica. Carrarese-Mantova si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dei Marmi. Carrarese-Mantova: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno ritrovato fiducia dopo il primo successo stagionale in trasferta sul campo del Frosinone. Adesso, la squadra di Calabro è chiamata a confermare il momento positivo davanti ai propri tifosi anche a fronte di una classifica comunque precaria. Il lombardi hanno offerto un rendimento altalenante nelle prime otto giornate, con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Sport.periodicodaily.com - Carrarese-Mantova: le probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Sport.periodicodaily.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due neopromosse che hanno bisogno di dare slancio alla propria classifica.si giocherà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Dei Marmi.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno ritrovato fiducia dopo il primo successo stagionale in trasferta sul campo del Frosinone. Adesso, la squadra di Calabro è chiamata a confermare il momento positivo davanti ai propri tifosi anche a fronte di una classifica comunque precaria. Il lombardi hanno offerto un rendimento altalenante nelle prime otto giornate, con tre vittorie, due pareggi e tre sconfitte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carrarese Esordio ai “Marmi“ contro il Mantova. Calabro : "Finalmente giocheremo ad armi pari" - Mister, com’è stato il vostro “ritorno“ allo stadio dei Marmi? Si può dire che domenica iniziate un nuovo campionato? "Un nuovo campionato no ma finalmente ci potremo giocare tutto con le stesse armi degli altri. Antonio Calabro ha voluto iniziare così, con un ricordo della recente tragedia automobilistica che ha scosso il mondo del calcio, la sua conferenza stampa pre-gara. (Sport.quotidiano.net)

Calcio - la Carrarese torna a casa : con il Mantova si gioca allo Stadio dei Marmi - Carrara, 16 ottobre 2024 – Dopo 76 anni la Carrarese, neopromossa nella serie cadetta, torna a giocare una partita di Serie B tra le mura amiche. I lavori hanno adeguato allo Stadio dei Marmi terreno di gioco, tornelli ai varchi di accesso, illuminazione, cablaggio, posa di moduli per nuovi bagni, spogliatoi e sala antidoping. (Lanazione.it)

Carrarese-Mantova in radio-tv : pronostico - telecronisti e dove seguirla in diretta - Telecronista: Calogero. Radiocronaca Carrarese-Mantova La radiocronaca di Brescia-Cremonese verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, il primo canale radiofonico della Rai. 75. Carrarese-Mantova – pronostico Le quote medie delle agenzie di scommesse per la partita Carrarese-Mantova (1X2) sono le seguenti: 2. (Ascoltitv.it)