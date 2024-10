Lortica.it - Camionista romagnolo perseguitato da due aretine: 230 episodi di consegne e servizi non richiesti

(Di sabato 19 ottobre 2024)preso di mira: dal matrimonio all’oltre tomba in 230Undi Cesena si è trovato, suo malgrado, protagonista di una tragicommedia degna di una soap opera. Negli ultimi mesi ha ricevuto ben 230non richieste, spaziando dal gastronomico (pizze e pasticcini) all’elegante (abiti da sposa), con una tappa decisamente poco glamour: l’autospurgo. Ma l’o che lo ha davvero “commosso” è stato l’arrivo di un carro funebre, inviato da una finta parente che ne aveva dichiarato il decesso. I sospetti? Ricadono su due donne casentinesi, già famose per la loro creatività, e non solo agli occhi delle forze dell’ordine. Insomma, l’umorismo macabro sembra essere il nuovo trend, e questo sessantenne è decisamente il loro abbonato speciale.