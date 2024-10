Basilicata: cinque distretti del cibo scelti per il progetto di promozione agroalimentare nazionale (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo avanti per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari della Basilicata si manifesta attraverso la selezione di cinque distretti del cibo per un progetto che verrà finanziato con 100 milioni di euro dal Ministero dell’Agricoltura. L’assessore regionale, Carmine Cicala, ha annunciato questa iniziativa sottolineando l’importanza di potenziare le risorse e le specificità produttive del territorio. Questo progetto rappresenta un’opportunità per il settore agricolo lucano, mirata a migliorare la competitività delle aziende e sostenere investimenti significativi. Gaeta.it - Basilicata: cinque distretti del cibo scelti per il progetto di promozione agroalimentare nazionale Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un importante passo avanti per la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari dellasi manifesta attraverso la selezione didelper unche verrà finanziato con 100 milioni di euro dal Ministero dell’Agricoltura. L’assessore regionale, Carmine Cicala, ha annunciato questa iniziativa sottolineando l’importanza di potenziare le risorse e le specificità produttive del territorio. Questorappresenta un’opportunità per il settore agricolo lucano, mirata a migliorare la competitività delle aziende e sostenere investimenti significativi.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Cento milioni per i distretti del cibo, 5 sono in Basilicata - Cinque "distretti del cibo" della Basilicata parteciperanno al progetto di promozione e sviluppo avviato dal Ministero dell'Agricoltura e finanziato con 100 milioni di euro. (ANSA) ... (ansa.it)

Basilicata, cinque Distretti del cibo per valorizzare le eccellenze locali - L’assessore Cicala conferma lo stanziamento ministeriale per la promozione dei Distretti del cibo in Basilicata, puntando su sostenibilità e innovazione. (trmtv.it)

Agricoltura: Regione stanzia 25 milioni di euro - La giunta regionale della Basilicata ha approvato cinque nuove delibere per il settore agricolo lucano, con uno stanziamento complessivo di oltre 25 milioni di euro. Si tratta di interventi mirati a s ... (materalife.it)