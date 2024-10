361magazine.com - Basciano: “Ho avuto la depressione”. Poi svela del rapporto oggi con Sophie Codegoni

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di sabato 19 ottobre 2024) Alessandroè stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Ha parlato del suocone dellaAlessandroquesto pomeriggio è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. “Sto bene, ho passato un periodo molto difficile e ora ce la sto facendo. Non è finito del tutto. Un periodo legato alle cose dell’anno scorso, ci sono stati dei problemi su quelle dichiarazioni. La mia immagine si era rovinata e ne ho risentito sul lavoro e a livello personale. Houn periodo dove mi sono fatto aiutare, non è stato semplice. Io mi sono difeso e ho tutelato quella che era la mia persona. Lei per rabbia e per i dubbi era stata pesante ed era andata oltre alla realtà dei fatti. Sto facendo un percorso e mi sto facendo aiutare. Avevo una forma die durante la notte attacchi di panico e ansia.