Arteta lamenta errori costosi mentre l’Arsenal in dieci uomini cade contro il Bournemouth

(Di sabato 19 ottobre 2024) 2024-10-19 21:46:06 Breaking news: Mikelha ammesso che sono stati due grossia costare caro alla sua squadra quandoinè stato sconfitto per 2-0ilsabato. William Saliba è stato espulso a metà del primo tempo per aver tirato indietro Evanilson dopo che il brasiliano si era agganciato al passaggio ribelle di Leandro Trossard. Ilalla fine ha fatto valere il vantaggio numerico, con i gol dei sostituti Ryan Christie e Justin Kluivert che hanno posto fine all’imbattibilità dell’inizio di stagione dei Gunners. Gabriel Martinelli ha avuto una gloriosa occasione per portare in vantaggio gli ospiti pochi istanti prima che i padroni di casa sbloccassero la situazione. Ma nella battaglia tra i dirigenti dei Paesi Baschi, è stato Andoni Iraola ad avere la meglio e a registrare una famosa vittoria al Vitality Stadium.