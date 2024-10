Arte ritrovata, i quattro apostoli di Sant’Egidio tornano a «casa» (Di sabato 19 ottobre 2024) L’OPERAZIONE. L’opera, realizzata tra la fine del ’400 e l’inizio del ’500, era stata sottratta dall’abbazia a Fontanella del Monte. Il furto fu scoperto dall’allora priore David Maria Turoldo. I carabinieri l’hanno restituita dopo oltre 50 anni grazie alla segnalazione di un collezionista. Ecodibergamo.it - Arte ritrovata, i quattro apostoli di Sant’Egidio tornano a «casa» Leggi tutta la notizia su Ecodibergamo.it (Di sabato 19 ottobre 2024) L’OPERAZIONE. L’opera, realizzata tra la fine del ’400 e l’inizio del ’500, era stata sottratta dall’abbazia a Fontanella del Monte. Il furto fu scoperto dall’allora priore David Maria Turoldo. I carabinieri l’hanno restituita dopo oltre 50 anni grazie alla segnalazione di un collezionista.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Larissa Iapichino esulta in Diamond League : “Mi sono ritrovata serena - ripartenza personale” - La 22enne è diventata la quarta italiana a vincere il prestigioso diamantone e l’annesso assegno da 30. Larissa Iapichino ha vinto la finale di salto in lungo della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Ora vacanze e ci vediamo il prossimo anno”. 000 dollari dopo i sigilli di Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri e Andy Diaz. (Oasport.it)

FOTO/ Famiglia dispersa sul Partenio - ritrovata nella notte - it. Tempo di lettura: 2 minutiUna famiglia composta da padre di 42 anni, e due figli di 10 e 5 anni, erano in vacanza da alcuni giorni presso il rifugio Toppo del Monaco situato in montagna nel territorio del comune di Pietrastornina, e nel pomeriggio di ieri 18 agosto i tre si sono incamminati insieme al loro cane di nome Rama, un Pastore Svizzero, per fare un’escursione in montagna ma, ... (Anteprima24.it)

Harry e Meghan - la Regina Elisabetta dalla loro parte : ritrovata un’importante lettera - Un altro insider ha affermato: “Harry è determinato a proteggere la sua famiglia a tutti i costi”. È uno dei motivi per cui non riporterò mia moglie in questo Paese”. Tuttavia, un’altra persona molto vicina ai Windsor ha fatto notare che la convinzione che la sicurezza di Harry sia nelle mani di Charles è “del tutto errata”, come del resto prova la lettera di Elisabetta, che nulla ha potuto fare ... (Dilei.it)