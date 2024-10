Argentinos Juniors-Talleres Cordoba (domenica 20 ottobre 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici (Di sabato 19 ottobre 2024) Al Estadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires per la Diciottesima Giornata, il Talleres Cordoba, prima inseguitrice della capolista Velez Sarsfield assieme all’Atletico Huracan, fa visita all’Argentinos Juniors. Il Bicho sta attraversando un difficile momento della sua stagione, come dimostra l’unica vittoria ottenuta nelle ultime nove giornate. Dopo la sconfitta subita alla Bombonera contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Argentinos Juniors-Talleres Cordoba (domenica 20 ottobre 2024 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 19 ottobre 2024) Al Estadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires per la Diciottesima Giornata, il, prima inseguitrice della capolista Velez Sarsfield assieme all’Atletico Huracan, fa visita all’. Il Bicho sta attraversando un difficile momento della sua stagione, come dimostra l’unica vittoria ottenuta nelle ultime nove giornate. Dopo la sconfitta subita alla Bombonera contro il InfoBetting: Scommesse Sportive e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Argentinos Juniors-Talleres Cordoba (domenica 20 ottobre 2024 ore 20 : 00) : formazioni - quote - pronostici - Il Bicho sta attraversando un difficile momento della sua stagione, come dimostra l’unica vittoria ottenuta nelle ultime nove giornate. Dopo la sconfitta subita alla Bombonera contro il […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Al Estadio Diego Armando Maradona di Buenos Aires per la Diciottesima Giornata, il Talleres Cordoba, prima inseguitrice della capolista Velez Sarsfield assieme ... (Infobetting.com)