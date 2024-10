Arese, il restyling del centro storico non piace ai commercianti: “Un progetto folle” (Di sabato 19 ottobre 2024) Arese (Milano) – “Noi vogliamo lavorare ma le nostre attività sono a rischio chiusura con il progetto di riqualificazione del centro storico approvato dalla Giunta. È un progetto folle che è stato approvato in modo definitivo senza ascoltare le nostre osservazioni e che costerà alle casse comunali 1,8 milioni di euro”. Per questi motivi ieri una delegazione di commercianti del centro storico di Area ha manifestato davanti al Municipio, abbassato le saracinesche e spento le luci, come segno di protesta, per ribadire che il commercio locale va salvaguardato. “Non siamo contrari alla riqualificazione della via Caduti, ma non va fatta nel modo pensato dall’amministrazione comunale - dichiara Walter Lanticina, presidente dell’Associazione commercianti -. Ilgiorno.it - Arese, il restyling del centro storico non piace ai commercianti: “Un progetto folle” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 19 ottobre 2024)(Milano) – “Noi vogliamo lavorare ma le nostre attività sono a rischio chiusura con ildi riqualificazione delapprovato dalla Giunta. È unche è stato approvato in modo definitivo senza ascoltare le nostre osservazioni e che costerà alle casse comunali 1,8 milioni di euro”. Per questi motivi ieri una delegazione dideldi Area ha manifestato davanti al Municipio, abbassato le saracinesche e spento le luci, come segno di protesta, per ribadire che il commercio locale va salvaguardato. “Non siamo contrari alla riqualificazione della via Caduti, ma non va fatta nel modo pensato dall’amministrazione comunale - dichiara Walter Lanticina, presidente dell’Associazione-.

