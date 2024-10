Allerta meteo, nuova proroga: temporali e rischio frane e allagamenti anche domenica (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione civile regionale, considerato il quadro meteo attualmente in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore l'Allerta meteo vigente. Il maltempo e i temporali, secondo le previsioni, caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre. A causa delle precipitazioni giĂ Napolitoday.it - Allerta meteo, nuova proroga: temporali e rischio frane e allagamenti anche domenica Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) La Protezione civile regionale, considerato il quadroattualmente in atto hato di ulteriori 24 ore l'vigente. Il maltempo e i, secondo le previsioni, caratterizzeranno infattila giornata di domani,20 ottobre. A causa delle precipitazioni giĂ

Proroga dell’allerta meteo : maltempo e temporali anche domanica - 59 di oggi 19 ottobre vige l’ALLERTA ARANCIONE sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e GIALLA sul resto del territorio regionale. A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e ... (Anteprima24.it)

Meteo - in arrivo forti temporali. E tornano pure le nevicate - Il Trentino dovrà ancora fare i conti col maltempo. Infatti, come comunicano Provincia e Meteotrentino un vortice depressionario interesserà l’Italia oggi 19 ottobre e domani, domenica 20, determinando precipitazioni localmente abbondanti. Il fenomeno sarà particolarmente intenso in Emilia... (Trentotoday.it)

Temporali e vento sferzano la Sicilia : è allerta meteo arancione in tutta l'isola - Le province interessate sono Messina, Catania, Siracusa, Ragusa e, in parte, anche Caltanissetta. . . Ad Enna, a causa della pioggia battente seguita a mesi. In alcuni comuni, come Catania, oggi le scuole, parchi e i giardini pubblici sono chiusi, in applicazione di un’ordinanza del sindaco. Temporali, accompagnati da vento forte, si stanno abbattendo dalla notte scorsa sulla Sicilia centro ... (Gazzettadelsud.it)