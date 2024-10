Alla Festa del cinema di Roma, Elio Germano è Enrico Berlinguer in un ritratto interessante di Andrea Segre (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel film "Berlinguer - La grande ambizione" gli anni Settanta del Segretario generale del PCI, in una ricostruzione fedele adatta a tutti e egregiamente interpretata dall'intero cast. Voto: 8 Foto copertina credits ph. Luca Dammico, press material Rome film festival La Festa del cinema nr 19 Ilgiornaleditalia.it - Alla Festa del cinema di Roma, Elio Germano è Enrico Berlinguer in un ritratto interessante di Andrea Segre Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel film "- La grande ambizione" gli anni Settanta deltario generale del PCI, in una ricostruzione fedele adatta a tutti e egregiamente interpretata dall'intero cast. Voto: 8 Foto copertina credits ph. Luca Dammico, press material Rome film festival Ladelnr 19

