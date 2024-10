Zonawrestling.net - WWE: Si pensa ad un grande match per l’atteso ritorno di Saturday Night’s Main Event

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La WWE ha ufficialmente annunciato ildi, uno show storico che ha segnato un’epoca nel mondo del wrestling. L’o è programmato per andare in onda in diretta su NBC/Peacock sabato 14 dicembre 2024. L’interesse per l’o è già palpabile. Al 11 ottobre, circa 8.372 biglietti sono stati già distribuiti per lo show che si terrà al Nassau Coliseum. Questo dato sottolinea l’attesa e l’entusiasmo dei fan per ildi un format così amato. Un Premium Liveper la Nuova Era Secondo fonti interne, la compagnia intende trattare questo revival come un premium live, dando all’appuntamento la stessa importanza dei suoi show principali. Questa mossa sottolinea l’impegno della WWE nel riportare in auge un formato che ha fatto la storia del wrestling televisivo.