Zonawrestling.net - WWE: Aggiornamenti sull’infortunio al ginocchio di Shotzi Blackheart, tempi di recupero e ritorno sul ring

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il percorso dididopo il suo grave infortunio alcontinua, ma i fan potrebbero dover aspettare ancora un po’ prima di vederla tornare in azione. Secondo un aggiornamento di Sean Ross Sapp di “Fightful Select”, nonostanteabbia fatto significativi progressi, non è ancora previsto un suosula breve. “Una buona regola generale per chi subisce una rottura del legamento crociato anteriore (ACL) è aspettarsi un’assenza di un anno intero, e se si riesce a rientrare prima, è una grande notizia,” ha riportato Sapp. “ha rotto l’ACL otto mesi fa, quindi presumibilmente le servirà ancora del tempo.