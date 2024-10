Vinicius Tobias si fa tatuare il nome della figlia che sta per nascere, scopre che il padre è un altro (Di venerdì 18 ottobre 2024) Vinicius Tobias è il difensore brasiliano dello Shakhtar la cui storia è divenuta oggetto di gossip per quanto accaduto con la ex, Ingrid Lima. La donna ha raccontato tutto sui social. Fanpage.it - Vinicius Tobias si fa tatuare il nome della figlia che sta per nascere, scopre che il padre è un altro Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)è il difensore brasiliano dello Shakhtar la cui storia è divenuta oggetto di gossip per quanto accaduto con la ex, Ingrid Lima. La donna ha raccontato tutto sui social.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Saiba quem é Ingrid Lima, ex-esposa do jogador Vinícius Tobias - Ingrid Lima, ex-esposa do jogador Vinícius Tobias, fez declarações em suas redes sociais sobre o caso que ela teria se relacionado com outra pessoa após "idas e vindas" com o jogador. Nas postagens, a ... (opovo.com.br)

Influenciadora teria traído ex-Real Madrid com entregador de açaí; entenda a polêmica - A influenciadora Ingrid Lima teria traído o jogador de futebol Vinicius Tobias, ex-Real Madrid, com um entregador de açaí. O caso se tornou um doas assuntos mais comentados nas redes sociais após a ... (gente.ig.com.br)

Influencer e ex-Real Madrid 'trocaram' traições durante relacionamento - Antes de descobrir traição, atleta participou de ensaio de gravidez ao lado de Ingrid Lima e, inclusive, fez tatuagem em homenagem à criança ... (terra.com.br)