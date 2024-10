Amica.it - Victoria Beckham, che rende posh anche il brat

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Negli ultimi mesi, social e passerelle si sono colorati di verde acido. È stato battezzatogreen e ne è nato un vero e proprio trend. Recentemente,ci ha mostrato il vestito perfetto. La stilista ha scelto un abito lungo con silhouette essenziale del suo brand, caratterizzato da una scollatura a “V” e una gonna svasata. Completano la mise un paio di pump in vernice di Alaia e occhiali da sole.però aveva promosso ilgreen ben prima che diventasse un trend. Nel 2022, la moglie di David ha optato per un abitosempre del suo brand insieme a stivali Balenciaga. A distanza di pochi mesi, Kendall Jenner aveva indossato lo stesso vestito per un party a Dubai. La top model aveva completato il look con guanti in pelle e stivali a punta entrambi di The Row.