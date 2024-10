Viabilità, chiusure e divieti per la partita Como-Parma: attenzione ai blocchi temporanei (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15:00 si terrà l’attesa partita di Serie A tra Como 1907 e Parma allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di Como. In occasione dell’evento sportivo, è stata emessa un’ordinanza che introduce una serie di provvedimenti viabilistici temporanei per garantire la sicurezza e Quicomo.it - Viabilità, chiusure e divieti per la partita Como-Parma: attenzione ai blocchi temporanei Leggi tutta la notizia su Quicomo.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre 2024 alle ore 15:00 si terrà l’attesadi Serie A tra1907 eallo stadio “Giuseppe Sinigaglia” di. In occasione dell’evento sportivo, è stata emessa un’ordinanza che introduce una serie di provvedimenti viabilisticiper garantire la sicurezza e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parma - al lavoro in vista della partita contro il Como : le condizioni di Man - Mihaila - Suzuki - Mohamed e Keita - Il Parma è pronto a scendere in campo in vista del match di campionato di Serie A contro il Como Il Parma è pronto a scendere in campo dopo la pausa Nazionali. Gli emiliani nel prossimo turno di campionato di Serie A se la vedrà con il Como di Cesc Fabregas in una trasferta tutt’altro […]. (Calcionews24.com)

Ordinanza per la partita del Como : vietato bere alcolici con gradazione superiore ai 10° - In vista dell'incontro di calcio tra Como 1907 e Parma Calcio 1913, che si terrà sabato 19 ottobre 2024 allo stadio Sinigaglia, il sindaco Alessandro Rapinese ha emesso un'ordinanza contro la vendita di alcolici. Per la precisione dalle ore 12 alle 18, è vietata la somministrazione di bevande... (Quicomo.it)

Il Como offrirà una birra a ogni tifoso del Napoli nella partita di ritorno - “Il Como 1907 desidera ringraziare sentitamente il SSC Napoli e i suoi tifosi per la bellissima dimostrazione di sportività durante e dopo la gara di venerdì sera. L'atmosfera allo stadio Maradona e il supporto di entrambe le tifoserie, sia in campo che fuori, sono stati senza pari. Per... (Quicomo.it)