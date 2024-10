“Venom: The Last Dance”, il film dal 24 al 27 ottobre (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Circuito celebra il ritorno in sala dell’antieroe con due esclusivi omaggi dedicati ai fan della Marvel MILANO – In occasione dell’arrivo in sala di Venom: The Last Dance, il nuovo film dedicato a uno degli antieroi più amati di sempre, il Circuito UCI Cinemas ha pensato a due omaggi speciali. Gli spettatori che assisteranno alle proiezioni previste dal 24 al 27 ottobre nelle sale IMAX® di UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Verona riceveranno l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al film, mentre gli spettatori che acquisteranno il biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle stesse date in tutti i multiplex del Circuito riceveranno un poster del film creato appositamente per l’occasione. Venom: The Last Dance vede Tom Hardy tornare a interpretare uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel. Lopinionista.it - “Venom: The Last Dance”, il film dal 24 al 27 ottobre Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Circuito celebra il ritorno in sala dell’antieroe con due esclusivi omaggi dedicati ai fan della Marvel MILANO – In occasione dell’arrivo in sala di: The, il nuovodedicato a uno degli antieroi più amati di sempre, il Circuito UCI Cinemas ha pensato a due omaggi speciali. Gli spettatori che assisteranno alle proiezioni previste dal 24 al 27nelle sale IMAX® di UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Verona riceveranno l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al, mentre gli spettatori che acquisteranno il biglietto per assistere alle proiezioni previste nelle stesse date in tutti i multiplex del Circuito riceveranno un poster delcreato appositamente per l’occasione.: Thevede Tom Hardy tornare a interpretare uno dei più celebri e complessi personaggi della Marvel.

In arrivo omaggi da UCI Cinemas per Venom : The Last Dance - Il cast, oltre la riconferma di Tom Hardy nel ruolo di Eddie Brock/Venom, vedrà la presenza di Juno Temple e Chiwetel Ejiofor. In occasione delle proiezioni che vanno dal 24 al 27 ottobre nelle sale IMAX® di UCI Porta di Roma, UCI Orio, UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Verona, il circuito UCI Cinemas regalerà a tutti i presenti l’esclusivo artwork IMAX® dedicato al film. (Universalmovies.it)

Venom : The Last Dance - svelato il rating ufficiale ma non è quello che si sperava - Nonostante la violenza sia stata in qualche modo attenuata, siamo lieti di vedere che ci sono ancora alcune “immagini cruente”. CORRELATA: La regista promette che si tratta solo dell’inizio per Knull Il co-creatore di Knull anticipa i piani Sony per il villain Tom Hardy suggerisce ancora una volta di aver concluso con il franchise Una nuova immagine di Knull! Tutto quello che c’è da sapere ... (Cinefilos.it)

Venom : The Last Dance - e se Eddie Brock diventasse Knull? - Venom: The Last Dance sarà l'ultimo capitolo della saga dedicata al simbionte con Tom Hardy protagonista, ma una teoria che sta prendendo piede, vedrebbe lui come villain principale Il debutto nelle sale di Venom: The Last Dance è alle porte e promette di offrire un nuovo epico capitolo della storia di Eddie Brock / Venom (Tom Hardy). (Movieplayer.it)