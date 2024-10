Un neonato morto in un naufragio di migranti nella Manica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un neonato è morto questa notte al largo della costa di Wissant (Pas-de-Calais) nell'affondamento di una barca sovraccarica di migranti che cercavano di raggiungere il Regno Unito. Lo ha riferito una nota della prefettura marittima francese della Manica e del Mare del Nord. Nel corso di un'operazione di recupero dei migranti caduti in acqua, "sessantacinque persone sono state recuperate sane e salve" ma "un neonato è stato trovato privo di sensi in acqua e purtroppo dichiarato deceduto", specifica la prefettura marittima. Quotidiano.net - Un neonato morto in un naufragio di migranti nella Manica Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Unquesta notte al largo della costa di Wissant (Pas-de-Calais) nell'affondamento di una barca sovraccarica diche cercavano di raggiungere il Regno Unito. Lo ha riferito una nota della prefettura marittima francese dellae del Mare del Nord. Nel corso di un'operazione di recupero deicaduti in acqua, "sessantacinque persone sono state recuperate sane e salve" ma "unè stato trovato privo di sensi in acqua e purtroppo dichiarato deceduto", specifica la prefettura marittima.

