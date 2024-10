“Un morto e feriti”. Incidente sulla provinciale, drammatico il bilancio (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un grave Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale che da Lucera porta a Biccari è costato la vita ad un uomo di 84 anni, Michele Agostinelli, ed il ferimento di altre 3 persone. La vittima è deceduta all’istante mentre il ferito è stato trasportato urgentemente in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stato intubato. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni. Ancora da capire le cause che hanno portato al frontale tra due mezzi, un suv e una utilitaria Fiat. >> “Lascio il nuoto e mi metto a fare”. Svolta bollente per Luana, la nuotatrice dello scandalo alle Olimpiadi di Parigi: fan in estasi A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti in transito. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un gravestradale questa mattinastradache da Lucera porta a Biccari è costato la vita ad un uomo di 84 anni, Michele Agostinelli, ed il ferimento di altre 3 persone. La vittima è deceduta all’istante mentre il ferito è stato trasportato urgentemente in elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo dove è stato intubato. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni. Ancora da capire le cause che hanno portato al frontale tra due mezzi, un suv e una utilitaria Fiat. >> “Lascio il nuoto e mi metto a fare”. Svolta bollente per Luana, la nuotatrice dello scandalo alle Olimpiadi di Parigi: fan in estasi A chiamare i soccorsi alcuni automobilisti in transito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pienza - incidente sul lavoro : operaio ferito in modo grave lungo la strada provinciale - Pienza (Siena), 17 ottobre 2024 – Grave incidente sul lavoro, giovedì 17 ottobre, intorno alle 10 a Pienza (in provincia di Siena), dove un operaio di 46 anni è rimasto ferito lungo la strada provinciale 53 a Pienza. Al momento non si conoscono i dettagli dell'infortunio. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in codice 3, quello di massima gravità, al policlinico ... (Lanazione.it)

Pienza - grave incidente sul lavoro : operaio resta ferito lungo la strada provinciale - Attivato anche il personale Asl della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Pienza (Siena), 17 ottobre 2024 – Grave incidente sul lavoro, giovedì 17 ottobre, intorno alle 10 a Pienza (in provincia di Siena), dove un operaio di 46 anni è rimasto ferito lungo la strada provinciale 53 a Pienza. (Lanazione.it)

Grave incidente sulla provinciale 29 : 40enne in prognosi riservata - Sul caso stanno indagando i carabinieri. IT su Google News. Segui ZON. Nel pomeriggio di martedì, un grave incidente stradale ha avuto luogo sulla strada provinciale 29, tra Olevano sul Tusciano e Battipaglia. In seguito, è stato trasferito all’ospedale Ruggi di Salerno per ricevere ulteriori trattamenti. (Zon.it)