Lapresse.it - Ucraina, Orban: “Col piano di vittoria di Zelensky Kiev può solo perdere”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il primo ministro ungherese Viktorha dichiarato che l’perderà la guerra con la sua attuale strategia, il giorno dopo che il presidente ucraino Volodymyrha incontrato i leader dell’Ue a Bruxelles per discutere il suo “di”. “Non siamo coinvolti, non è il nostrodi”, ha dettovenerdì in un’intervista per l’emittente statale ungherese. “Tuttavia, auguriamo agli ucraini di avere ragione, ma crediamo che non possano vincere con questodi, possono”, ha aggiunto.