Truffe agli anziani fenomeno in crescita | incontro con i carabinieri in chiesa

CISTERNINO - Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Cisternino, rappresentati dal comandante, luogotenente Salvatore Pernice, nell'ambito dei seminari divulgativi per la diffusione della prevenzione alle Truffe in danno di vittime vulnerabili promossi dal Comando Provinciale

Truffe agli anziani - come difendersi : in 50 all'incontro organizzato dai Carabinieri. I raggiri più diffusi - Come difendersi dalle truffe, odiosi raggiri che spesso mettono nel mirino gli anziani. La Compagnia Carabinieri di Cesena ha avviato una serie di incontri a favore dei cittadini, con particolare attenzione ai soggetti vulnerabili, tra cui gli anziani, sempre più fragili di fronte alle insidie... (Cesenatoday.it)

Marano di Napoli : truffe agli anziani. Suggerimenti dei Carabinieri per non finire in trappola - 1. 8. Siate diffidenti: Mantenete sempre un atteggiamento di sana diffidenza nei confronti di sconosciuti che cercano di coinvolgervi in offerte o richieste insolite. 4. 7. Il progetto è focalizzato sulla diffusione di informazioni utili e consigli pratici per evitare di finire nelle mani di individui senza scrupoli. (Puntomagazine.it)

Contrasto alle truffe - l’Arma dei Carabinieri incontra gli anziani - Tarantini Time QuotidianoNell’ambito della campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani, promossa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e pianificata dal Comando Provinciale di Taranto, lo scorso pomeriggio, il Comandante della Compagnia Carabinieri di Martina Franca ha incontrato presso l’aula consiliare “Ciro Caretta” del Comune di Monteiasi gli anziani che hanno ... (Tarantinitime.it)