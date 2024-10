Trasporti, Fastweb si unisce al servizio di Mobile Ticketing di Busitalia Campania (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal 9 ottobre anche i clienti Fastweb possono usufruire del pratico servizio di Mobile Ticketing di Busitalia Campania, Gruppo FS, per viaggiare sui mezzi pubblici a Salerno. L'iniziativa, già disponibile per i clienti TIM, Vodafone e WINDTRE, consente di acquistare il biglietto con un semplice Salernotoday.it - Trasporti, Fastweb si unisce al servizio di Mobile Ticketing di Busitalia Campania Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dal 9 ottobre anche i clientipossono usufruire del praticodidi, Gruppo FS, per viaggiare sui mezzi pubblici a Salerno. L'iniziativa, già disponibile per i clienti TIM, Vodafone e WINDTRE, consente di acquistare il biglietto con un semplice

