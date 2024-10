Traffico Roma del 18-10-2024 ore 10:30 (Di venerdì 18 ottobre 2024) Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità in centro oggi tra le 9 le 14 corteo da piazza Barberini a Piazza del Popolo passando per via Sistina Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio modifiche di percorso per 13 linee di bus sullo stesso itinerario Piazza Barberini Piazza del Popolo una manifestazione è in programma anche per domani mattina tutti gli aggiornamenti dettagli sono sul Romamobilita.it le altre notizie a Torpignattara da oggi e sino a domenica festa parrocchiale che prevede la chiusura di un tratto di via Malatesta il tratto è quello da via Renzo da Ceri a via Erasmo Gattamelata prevista anche una deviazione per 5 linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-10-2024 ore 10:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità in centro oggi tra le 9 le 14 corteo da piazza Barberini a Piazza del Popolo passando per via Sistina Trinità dei Monti e viale Gabriele D’Annunzio modifiche di percorso per 13 linee di bus sullo stesso itinerario Piazza Barberini Piazza del Popolo una manifestazione è in programma anche per domani mattina tutti gli aggiornamenti dettagli sono sulmobilita.it le altre notizie a Torpignattara da oggi e sino a domenica festa parrocchiale che prevede la chiusura di un tratto di via Malatesta il tratto è quello da via Renzo da Ceri a via Erasmo Gattamelata prevista anche una deviazione per 5 linee di bus In collaborazione con Luce Verde infomobilità

