The Running Man: a Josh Brolin il ruolo da villain! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Josh Brolin è vicino ad interpretare il ruolo da villain in The Running Man, nuovo adattamento del racconto omonimo di Stephen King. Con Glen Powell da tempo collegato al ruolo che fu di Arnold Schwarzenegger nell'iconico film del 1987, Deadline riporta oggi che l'ex volto di Thanos "Josh Brolin" sarebbe oramai entrato nelle fasi finali delle trattative per interpretare il villain del film. Chiaramente la fonte si è tenuta dal dare un'identità precisa al personaggio in questione. Il casting di The Running Man da settimane continua ad ampliare il parco attori intorno al nuovo divo Glen Powell; di fatto, meno di dieci giorni fa è stato confermato Daniel Ezra (All Americans) (qui la notizia), e prima ancora Katy O'Brian (Ant-Man and the Wasp: Quantumania). Quello di Brolin, se confermato non può che essere considerato il primo grande colpo per il regista Edgar Wright.

