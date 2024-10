Terra dei fuochi, a settembre 22 denuncia e 18 sequestri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi a Cimitile una riunione sulle iniziative di contrasto agli illeciti ambientali e per la prevenzione dei roghi di rifiuti in Terra dei fuochi, con un focus sui comuni nord occidentali dell’Area metropolitana di Napoli. Hanno partecipato il sindaco di Cimitile, Filomena Balletta, e gli altri 11 sindaci del comprensorio. Nel corso della riunione è stato illustrato il bilancio delle attività di contrasto. Nel corso dell’estate 2024 – è stato comunicato – è stata bloccata ogni recrudescenza del fenomeno, sviluppando anche un nuovo modello di cinturazione interforze, per limitare il raggio delle pratiche di illecito trasporto di rifiuti e le lavorazioni illegali per il recupero di materiali. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Convocata dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si è tenuta oggi a Cimitile una riunione sulle iniziative di contrasto agli illeciti ambientali e per la prevenzione dei roghi di rifiuti indei, con un focus sui comuni nord occidentali dell’Area metropolitana di Napoli. Hanno partecipato il sindaco di Cimitile, Filomena Balletta, e gli altri 11 sindaci del comprensorio. Nel corso della riunione è stato illustrato il bilancio delle attività di contrasto. Nel corso dell’estate 2024 – è stato comunicato – è stata bloccata ogni recrudescenza del fenomeno, sviluppando anche un nuovo modello di cinturazione interforze, per limitare il raggio delle pratiche di illecito trasporto di rifiuti e le lavorazioni illegali per il recupero di materiali.

