Terni Digital Week, Festival sull'Innovazione Digitale del Centro Italia

Dopo l'importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l'infaticabile lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dal 16 al 20 Ottobre, ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza Artificiale, Comunicazione, Marketing, Social Media, Metaverso,

Terni Digital Week - Festival sull’Innovazione Digitale del Centro Italia - (Adnkronos) – Dopo l’importante successo dello scorso anno, il Direttivo organizzativo della manifestazione ideata da Edoardo Desiderio, ha proseguito l’infaticabile lavoro annuale attraverso la collaborazione con numerosi enti, partner, imprese e professionisti internazionali per assistere dal 16 al 20 Ottobre, ad incontri di alto livello formativo, workshops e meeting su Intelligenza ... (Periodicodaily.com)

Terni Digital Week 2024 : un evento innovativo per colmare il divario digitale in Italia - Un aspetto notevole è che tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming, consentendo una fruizione a distanza e favorendo la partecipazione di un pubblico più ampio e variegato. Ma non solo: anche le start-up innovative riceveranno un riconoscimento per le loro attività, grazie a una nuova collaborazione con il Maestrale Innovation Creative Hub. (Gaeta.it)

Innovazione e tecnologia - torna la Terni Digital Week : “Il futuro inizia oggi non domani” - Workshops e meeting su intelligenza artificiale, comunicazione, marketing, social media, metaverso, ChatGpt, robotica, big data, gaming, sanità innovativa, blockchain, e-government, education, startup e finanza agevolata per le imprese. Tutto pronto per l’edizione 2024 della Terni Digital Week... (Ternitoday.it)