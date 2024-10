TALE E QUALE SHOW: IL RITORNO DI CIRILLI IN UNA VESTE INEDITA, LE IMITAZIONI DI PUNTATA (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuove sfide aspettano gli 11 artisti protagonisti di “TALE e QUALE SHOW”, il varietà condotto da Carlo Conti in onda venerdì 18 ottobre su Rai1 con il RITORNO di Gabriele CIRILLI. In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Ma i margini sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi, e tutto può ancora cambiare. Bubinoblog - TALE E QUALE SHOW: IL RITORNO DI CIRILLI IN UNA VESTE INEDITA, LE IMITAZIONI DI PUNTATA Leggi tutta la notizia su Bubinoblog (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nuove sfide aspettano gli 11 artisti protagonisti di “”, il varietà condotto da Carlo Conti in onda venerdì 18 ottobre su Rai1 con ildi Gabriele. In vetta alla classifica provvisoria c’è attualmente Verdiana (che ha vinto 7 giorni fa grazie a una magistrale interpretazione di Antonella Ruggiero), seguita da Feisal Bonciani e Kelly Joyce. Ma i margini sono ristretti, i punti in palio ancora moltissimi, e tutto può ancora cambiare.

