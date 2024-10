Sventato furto nel supermercato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’operazione fulminea dei Carabinieri della Stazione di Calci ha portato all’arresto, nel primo pomeriggio di ieri, di tre giovani di nazionalità straniera comunitaria, ma domiciliati a Pisa. I militari sono intervenuti all’interno di un supermercato dove tre ragazzi, dopo aver disattivato i dispositivi antitaccheggio, avevano asportato diverse bottiglie di liquori e generi alimentari. Sorpresi dagli addetti alla sicurezza, i giovani sono stati bloccati dai Carabinieri giunti sul posto. La refurtiva, del valore complessivo di 340 €, è stata restituita agli aventi diritto. I tre, tutti incensurati e studenti, sono stati condotti presso la Caserma di Calci dove sono stati dichiarati in stato di arresto. Lanazione.it - Sventato furto nel supermercato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Un’operazione fulminea deidella Stazione di Calci ha portato all’arresto, nel primo pomeriggio di ieri, di tre giovani di nazionalità straniera comunitaria, ma domiciliati a Pisa. I militari sono intervenuti all’interno di undove tre ragazzi, dopo aver disattivato i dispositivi antitaccheggio, avevano asportato diverse bottiglie di liquori e generi alimentari. Sorpresi dagli addetti alla sicurezza, i giovani sono stati bloccati daigiunti sul posto. La refurtiva, del valore complessivo di 340 €, è stata restituita agli aventi diritto. I tre, tutti incensurati e studenti, sono stati condotti presso la Caserma di Calci dove sono stati dichiarati in stato di arresto.

