Ilfattoquotidiano.it - Studente suicida a Senigallia, parlare solo di bullismo deresponsabilizza chi doveva vigilare

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Della storia di Leonardo, il ragazzo quindicenne di, e della sua decisione di togliersi la vita, sappiamo poco. Viene dato molto peso alsubìto nella nuova scuola dall’inizio dell’anno scolastico, come se fosse l’unico responsabile del suo gesto estremo. Non voglio dire che non sia importante. In adolescenza il bisogno di appartenenza insieme al riconoscimento e al rispetto da parte del gruppo dei coetanei è centrale per consolidare un’immagine di sé positiva e una buona autostima. Il venir meno di considerazione e rispetto può essere molto doloroso, ma considerare ilcome unico responsabile, sembra una lettura riduttiva per un fatto così importante, una relazione di causa-effetto quasinte verso tutte le istituzioni implicate nel percorso educativo di uno. Il suo gesto è l’atto finale di un dramma iniziato molto tempo prima.