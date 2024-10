Lanazione.it - Sorveglianza in Piazza: "Nessun disservizio. No agli assistenti civici"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) "Non risulta ad ora che ci siano state segnalazioni di disservizi o problemi da parte degli organi competenti a gestire l’ordine pubblico. E non risultano carenze o problemi di rilievo nella gestione del servizio". E’ il sindaco in persona a ribattere ai consiglieri Pd, Gabriella Piccinni e Luca Micheli, che in un’interrogazione avevano posto il tema dell’apertura, della chiusura e delladei cancelli di accesso alladurante i Palii. Volevano sapere se il personale addetto era formato e se, visto quanto è delicato il compito, non era il caso di affidarsi ad ’’ che possono essere individuati anche tra i volontari della protezione civile e, perché no, tra ex appartenenti alle forze dell’ordine.