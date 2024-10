Sport.quotidiano.net - Solido e cinico: all’Arezzo basta un gol di Tavernelli per sbancare Sestri Levante

(Di venerdì 18 ottobre 2024), 18 ottobre 2024 – Perfetto dietro,quantoper passare di misura dopo un primo tempo combattuto anche se giocato praticamente nella sola metà campo ligure. L’Arezzo di Troise torna dacon tre punti pesanti che regalano per alcune ore il terzo posto in classifica in solitaria, alle spalle di Entella e Ternana che devono ancora scendere in campo. Come anticipato alla vigilia Troise conferma il modulo (4-3-3) ma con la novità di Santoro dal primo minuto insieme a Settembrini e Renzi in mediana. L’ex Pisa però non riesce a mettere ordine lì in mezzo. Un po’ il campo, un po’ l’aggressività dei padroni di casa e la foga degli amaranto non lo aiutano. In compenso Chiosa dietro dirige le operazioni senza patemi d’animo e Guccione cerca la giocata in una serata dove sembra particolarmente ispirato.