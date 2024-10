Sogei, gip dispone carcere per Iorio: "Fatti gravissimi e allarmanti" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio, ex direttore generale di Sogei, arrestato lunedì sera in flagranza per corruzione durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore. La decisione, arrivata dopo l’udienza di convalida, accoglie le richieste dei pm capitolini, Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo, che avevano sollecitato per Iorio e per l’imprenditore l’aggravamento della misura dei domiciliari con il carcere. Secondo gli inquirenti Iorio, che oggi non si è presentato all’interrogatorio di convalida ma martedì ha risposto alle domande dei pm fornendo una sua versione dei Fatti in seguito all’arresto, avrebbe cancellato dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione le immagini degli ultimi quindici giorni. Tg24.sky.it - Sogei, gip dispone carcere per Iorio: "Fatti gravissimi e allarmanti" Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il gip di Roma ha disposto ilper Paolino, ex direttore generale di, arrestato lunedì sera in flagranza per corruzione durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore. La decisione, arrivata dopo l’udienza di convalida, accoglie le richieste dei pm capitolini, Lorenzo Del Giudice e Gianfranco Gallo, che avevano sollecitato pere per l’imprenditore l’aggravamento della misura dei domiciliari con il. Secondo gli inquirenti, che oggi non si è presentato all’interrogatorio di convalida ma martedì ha risposto alle domande dei pm fornendo una sua versione deiin seguito all’arresto, avrebbe cancellato dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione le immagini degli ultimi quindici giorni.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cancella le immagini di videosorveglianza di casa : l'ex dg di Sogei finisce in carcere - AGI - Dai domiciliari al carcere: aggravamento della misura restrittiva, nel giro di pochi giorni, per Paolino lorio, ex direttore generale Business di Sogei, e per Massimo Rossi, imprenditore. Se fossero in libertà, Iorio e Rossi potrebbero reiterare i comportamenti delittuosi contestati dalla procura. (Agi.it)

Corruzione - gip Roma dispone carcere per ex dg Sogei - Paolino Iorio è stato arrestato lunedì sera durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio, ex direttore generale di Sogei, arrestato lunedì sera in flagranza per corruzione durante uno scambio di denaro, 15mila euro, con un imprenditore. (Sbircialanotizia.it)

Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio - ex dg di Sogei - Articolo completo: Il gip di Roma ha disposto il carcere per Paolino Iorio, ex dg di Sogei dal blog Lettera43 . Iorio, a cui erano stati concessi gli arresti domiciliari, secondo la Procura avrebbe cancellato le registrazioni delle ultime due settimane delle telecamere di sicurezza presenti in casa: da qui la richiesta del trattenimento in carcere. (Lettera43.it)