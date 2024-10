Six Kings Slam, Sinner-Alcaraz per una grande finale e un ricco montepremi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riyadh – Nel giro di tre settimane sarà ancora sfida. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno il Trofeo al Six Kings Slam e il ricco montepremi di circa sei milioni di dollari, in una finale scintillante. L’ultima volta in ordine di tempo fu lo spagnolo a vincere e all’ATP di Pechino (leggi qui). Si rinnova allora il match tra i due fenomeni del nuovo tennis del millennio. La partita si giocherà domani 20 ottobre alle ore 20 italiane. Alcaraz ha battuto Rafael Nadal con il risultato di 6-3, 6-3. L’allievo e il maestro si sono affrontati per l’ultima volta, prima del ritiro di Nadal stesso che avverrà a Malaga, alle Finali di Coppa Davis. “Ho cercato di giocare al mio massimo livello – ha detto Alcaraz dopo l’incontro, come riporta l’Ansa -. Ovviamente Rafa è stato fuori dal circuito, nel tennis devi giocare per sentirti bene in campo. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Riyadh – Nel giro di tre settimane sarà ancora sfida. Jannike Carlossi contenderanno il Trofeo al Sixe ildi circa sei milioni di dollari, in unascintillante. L’ultima volta in ordine di tempo fu lo spagnolo a vincere e all’ATP di Pechino (leggi qui). Si rinnova allora il match tra i due fenomeni del nuovo tennis del millennio. La partita si giocherà domani 20 ottobre alle ore 20 italiane.ha battuto Rafael Nadal con il risultato di 6-3, 6-3. L’allievo e il maestro si sono affrontati per l’ultima volta, prima del ritiro di Nadal stesso che avverrà a Malaga, alle Finali di Coppa Davis. “Ho cercato di giocare al mio massimo livello – ha dettodopo l’incontro, come riporta l’Ansa -. Ovviamente Rafa è stato fuori dal circuito, nel tennis devi giocare per sentirti bene in campo.

Six Kings Slam - a Riad l’ultima sfida tra Nadal e Djokovic - (Adnkronos) – Ultima battaglia tra Rafael Nadal e Novak Djokovic nella finalina per il terzo e quarto posto nell'evento esibizione Six Kings Slam in programma domani, sabato 19 ottobre. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Lo spagnolo si ritirerà dopo le finali di Coppa Davis del mese prossimo a Malaga, calando il sipario su una carriera ... (Webmagazine24.it)

Djokovic incorona Sinner al Six Kings Slam : “È il migliore al mondo per un motivo” - Il serbo ha avuto parole di elogio per Jannik: "Sono stato fortunato a vincere il secondo set, mi ha messo alle corde". La reazione di grande sportività a una giocata mostruosa dell'avversario è stata la riprova della sincera stima di Djokovic.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner riposerà dopo il Six Kings Slam : sfumano i 500 punti di Vienna - ancora tre appuntamenti da disputare - Tra il Masters 1000 e l’ultimo torneo stagionale ci sarà una settimana di stop, invece dopo le ATP Finals l’azzurro volerà immediatamente a Malaga, sede della Final Eight di Coppa Davis, dove l’Italia dovrà difendere il trofeo conquistato lo scorso anno. Sinner-Alcaraz: niente punti ATP in palio al Six Kings Slam, ma un assegno superiore a Wimbledon… RANKING ATP LUNEDI’ 21 OTTOBRE 2024 1 ... (Oasport.it)