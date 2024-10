Sinwar morto a Rafah, leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu: “Israele non ha finito” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Israele non sapeva che Yahya Sinwar fosse lì. Il raid in cui è stato ucciso il leader di Hamas risale a mercoledì. I combattimenti per entrare in quell'edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati diversi e per questo è stato ordinato un bombardamento che ha fatto crollare la struttura. L'articolo Sinwar morto a Rafah, leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu: “Israele non ha finito” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) –non sapeva che Yahyafosse lì. Il raid in cui è statoildirisale a mercoledì. I combattimenti per entrare in quell'edificio di, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati diversi e per questo è stato ordinato un bombardamento che ha fatto crollare la struttura. L'articolo“per”.: “non ha” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinwar morto a Rafah - leader Hamas ucciso “per caso”. Netanyahu : “Israele non ha finito” - Il raid in cui è stato ucciso il leader di Hamas risale a mercoledì. (Adnkronos) – Israele non sapeva che Yahya Sinwar fosse lì. […]. I combattimenti per entrare in quell'edificio di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, sono stati diversi e per questo è stato ordinato un bombardamento che ha fatto crollare la struttura. (Periodicodaily.com)

Sinwar morto a Rafah - leader Hamas ucciso "per caso". Netanyahu : "Israele non ha finito" - Si tratta delle stesse parole che, secondo indiscrezioni dei giorni scorsi dei media israeliani, il premier israeliano aveva proposto durante una riunione di governo il 7 ottobre scorso, suggerendo di cambiare il nome dell'operazione da 'Spade di Ferro' a 'Guerra di resurrezione'. Un servizio di fine settembre della Nbc la descrive come una città ormai non più abitabile, con scene di "distruzione ... (Liberoquotidiano.it)

Yahya Sinwar è morto - leader Hamas ucciso a Rafah. Netanyahu : "Guerra non è finita" - Per i militari israeliani tutta Rafah era piena di tunnel. E qui, secondo indiscrezioni non confermate ufficialmente diffuse dai media israeliani, sarebbe stato ucciso il leader di Hamas Yahya Sinwar. Gli ultimi messaggi del leader di Hamas risalgono al mese scorso. A sud di Rafah c'è il 'corridoio Philadelphi', la striscia di terra che corre lungo il confine con l'Egitto, diventata nei mesi ... (Liberoquotidiano.it)