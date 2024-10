Sciopero nazionale 18 ottobre: lo stop dei mezzi pubblici nelle principali città e le fasce di garanzia (Di venerdì 18 ottobre 2024) È il giorno dello Sciopero nazionale. Dai trasporti alla scuola: dopo l’ultimo weekend difficile dei treni, oggi, venerdì 18 ottobre, si preannuncia una giornata complicata per chi si muove con i mezzi pubblici. Sono 24 le ore di stop proclamate dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas, dalla mezzanotte fino alle 23.59. Lo Sciopero riguarda anche i lavoratori pubblici e privati che aderiscono al sindacato. Nel corso della giornata, infatti, scenderanno in piazza, anche i metalmeccanici dell’automotive per un’agitazione proclamata da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm. Lo Sciopero è stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto di Sciopero e per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01. Ilfattoquotidiano.it - Sciopero nazionale 18 ottobre: lo stop dei mezzi pubblici nelle principali città e le fasce di garanzia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) È il giorno dello. Dai trasporti alla scuola: dopo l’ultimo weekend difficile dei treni, oggi, venerdì 18, si preannuncia una giornata complicata per chi si muove con i. Sono 24 le ore diproclamate dai sindacati Al-Cobas e Si-Cobas, dalla mezzanotte fino alle 23.59. Loriguarda anche i lavoratorie privati che aderiscono al sindacato. Nel corso della giornata, infatti, scenderanno in piazza, anche i metalmeccanici dell’automotive per un’agitazione proclamata da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm. Loè stato proclamato “contro ogni forma di limitazione del diritto die per l’abolizione degli accordi sulla rappresentanza nei luoghi di lavoro a partire da quello del 10.01.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Venerdì nero : dai trasporti alla scuola - ecco chi aderisce allo sciopero nazionale - 30. Previste deviazioni e rallentamenti per numerose linee bus. Ma le agitazioni non finiscono qui: lo sciopero riguarda anche i lavoratori pubblici e privati che aderiscono al sindacato. Anche qui molto dipenderà dal livello di adesione. Previste comunque due fasce di garanzia: dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. (Ilfaroonline.it)

Mobilitazione nazionale del settore automotive : sciopero e manifestazione a Roma - Facebook WhatsApp Twitter Un’importante giornata di mobilitazione ha avuto luogo in Italia, caratterizzata da uno sciopero unitario nel settore automotive e da una manifestazione nazionale a Roma. Il volantino distribuito in occasione dello sciopero ha messo in evidenza le richieste principali dei lavoratori, sottolineando la necessità di un intervento diretto per evitare un’ulteriore ... (Gaeta.it)

Trasporto locale - oggi venerdì 18 ottobre sciopero nazionale dei mezzi pubblici - A Roma Atac afferma invece di non aver ricevuto alcuna proclamazione: “In riferimento a notizie di sciopero generale nazionale proclamato per il 18 ottobre, l’Atac e gli operatori privati che gestiscono le linee periferiche comunicano di non aver ricevuto proclamazioni di agitazioni da parte di sigle sindacali” si riferisce in una nota. (Lapresse.it)