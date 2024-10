Roma si prepara a un weekend di eventi: manifestazioni e sport in programma (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un fine settimana denso di eventi si profila per la capitale, con manifestazioni e manifestazioni che coinvolgeranno il centro città e altre aree di Roma. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, i Romani e i visitatori dovranno tenere conto di deviazioni nei trasporti pubblici a causa di cortei, celebrazioni e gare sportive, compresa la Roma Half Marathon. Di seguito, tutte le informazioni utili per orientarsi nella capitale durante questi giorni. manifestazioni di sabato 19 ottobre La giornata di sabato sarà caratterizzata da tre importanti eventi di protesta e celebrazioni. La prima manifestazione avrà luogo a Piazza del Popolo dalle 9:00 alle 13:30, dove i sindacati convocano una mobilitazione per sostenere il rinnovo dei contratti nazionali del pubblico impiego. Gaeta.it - Roma si prepara a un weekend di eventi: manifestazioni e sport in programma Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un fine settimana denso disi profila per la capitale, conche coinvolgeranno il centro città e altre aree di. Sabato 19 e domenica 20 ottobre, ini e i visitatori dovranno tenere conto di deviazioni nei trai pubblici a causa di cortei, celebrazioni e gareive, compresa laHalf Marathon. Di seguito, tutte le informazioni utili per orientarsi nella capitale durante questi giorni.di sabato 19 ottobre La giornata di sabato sarà caratterizzata da tre importantidi protesta e celebrazioni. La prima manifestazione avrà luogo a Piazza del Popolo dalle 9:00 alle 13:30, dove i sindacati convocano una mobilitazione per sostenere il rinnovo dei contratti nazionali del pubblico impiego.

