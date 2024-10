Ragazzo suicida per i bulli: "Altro caso in quella scuola". Gelo tra madre e preside (Di venerdì 18 ottobre 2024) SENIGALLIA (Ancona) C’è Altro materiale che confermerebbe il bullismo subito da Leonardo Calcina, il 15enne che si è tolto la vita a Montignano di Senigallia, sparandosi un colpo di pistola cinque giorni fa, e subito anche da altri studenti. I familiari del minorenne hanno un messaggio e anche una lettera che oggi consegneranno ai carabinieri di Marzocca per integrare per la terza volta la denuncia già fatta ai militari. Che qualcosa non convince nell’istituto Panzini emerge anche dagli ulteriori approfondimenti che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto all’ufficio scolastico regionale delle Marche. Il ministro ha contattato Donatella D’Amico, direttore generale dell’Urs, alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori del Ragazzo e delle testimonianze pubblicate sui giornali. Il Panzini ha già subito anche la visita degli ispettori. Ilrestodelcarlino.it - Ragazzo suicida per i bulli: "Altro caso in quella scuola". Gelo tra madre e preside Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) SENIGALLIA (Ancona) C’èmateriale che confermerebbe ilsmo subito da Leonardo Calcina, il 15enne che si è tolto la vita a Montignano di Senigallia, sparandosi un colpo di pistola cinque giorni fa, e subito anche da altri studenti. I familiari del minorenne hanno un messaggio e anche una lettera che oggi consegneranno ai carabinieri di Marzocca per integrare per la terza volta la denuncia già fatta ai militari. Che qualcosa non convince nell’istituto Panzini emerge anche dagli ulteriori approfondimenti che il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha chiesto all’ufficio scolastico regionale delle Marche. Il ministro ha contattato Donatella D’Amico, direttore generale dell’Urs, alla luce delle dichiarazioni rese dai genitori dele delle testimonianze pubblicate sui giornali. Il Panzini ha già subito anche la visita degli ispettori.

