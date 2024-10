Previsioni del maltempo e allerta meteo (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter maltempo in Italia: allerta meteo e scuole chiuse per nubifragi da nord a sud L’Italia continua a fronteggiare un’ondata di maltempo che si intensifica con il passare delle ore. Diverse regioni del Paese sono sotto attacco di violenti rovesci, e si registrano preoccupanti allerta meteo, in particolare per Liguria, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna. I fenomeni meteorologici estremi hanno costretto a chiudere le scuole in vari comuni, mentre il monitoraggio della situazione da parte della Protezione Civile rimane attivo. Nella giornata di oggi, venerdì 18 ottobre, l’allerta arancione è stata attivata in Liguria e in alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Le Previsioni meteo indicano che il maltempo si diffonderà progressivamente verso le regioni del Centro-Sud, con rovesci di forte intensità previsti in serata. Gaeta.it - Previsioni del maltempo e allerta meteo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterin Italia:e scuole chiuse per nubifragi da nord a sud L’Italia continua a fronteggiare un’ondata diche si intensifica con il passare delle ore. Diverse regioni del Paese sono sotto attacco di violenti rovesci, e si registrano preoccupanti, in particolare per Liguria, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna. I fenomenirologici estremi hanno costretto a chiudere le scuole in vari comuni, mentre il monitoraggio della situazione da parte della Protezione Civile rimane attivo. Nella giornata di oggi, venerdì 18 ottobre, l’arancione è stata attivata in Liguria e in alcuni settori di Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Leindicano che ilsi diffonderà progressivamente verso le regioni del Centro-Sud, con rovesci di forte intensità previsti in serata.

