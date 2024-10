Poetica Milano, nonostante tutto (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piove da circa tre anni; è un venerdì di sciopero, i mezzi pubblici sono fermi e le auto impazzite; baristi esasperati uccidono ladri sbandati; i social esultano, ben gli sta; nuovi vip timbrano il cartellino della polemica contro Milano città pericolosa. Certi giorni amare Milano è proprio difficile. Ma poi in un’oscura via di Gorla, tra capannoni e condomini ancora bassi, su un muro spunta un dettaglio che svolta la giornata: tre o quattro fogli, appiccicati con la colla, zuppi di pioggia e fitti di versi. Poesie urbane, anonime, che riconciliano con questa città. C’è del bello a Milano, anche sui muri amati dai cani: “Non sono una che parla, ballo al ritmo dei tuoi silenzi, mi ubriaco di lenti, ma vomito casse di vino da due soldi tra sogni proibiti e sguardi sgomenti”. Ilgiorno.it - Poetica Milano, nonostante tutto Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Piove da circa tre anni; è un venerdì di sciopero, i mezzi pubblici sono fermi e le auto impazzite; baristi esasperati uccidono ladri sbandati; i social esultano, ben gli sta; nuovi vip timbrano il cartellino della polemica controcittà pericolosa. Certi giorni amareè proprio difficile. Ma poi in un’oscura via di Gorla, tra capannoni e condomini ancora bassi, su un muro spunta un dettaglio che svolta la giornata: tre o quattro fogli, appiccicati con la colla, zuppi di pioggia e fitti di versi. Poesie urbane, anonime, che riconciliano con questa città. C’è del bello a, anche sui muri amati dai cani: “Non sono una che parla, ballo al ritmo dei tuoi silenzi, mi ubriaco di lenti, ma vomito casse di vino da due soldi tra sogni proibiti e sguardi sgomenti”.

