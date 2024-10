Piantedosisu centri Albania ricorreremo fino a Cassazione

Piantedosi,su centri Albania ricorreremo fino a Cassazione (Di venerd├Č 18 ottobre 2024) "Nutro rispetto per i giudici. Noi la battaglia la faremo all'interno dei meccanismi giudiziari. Battaglia nel senso di affermazione in punto di diritto internazionale europea e nazionale. ricorreremo e arriveremo fino alla Cassazione. Qui si nega il diritto del governo di attivare procedure accelerate: fare in un mese quello che altrimenti avviene in tre anni". Cos├Č il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa a Ventimiglia in merito alla decisione del tribunale di Roma sui migranti nel centro in Albania. Quotidiano.net - Piantedosi,su centri Albania ricorreremo fino a Cassazione Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerd├Č 18 ottobre 2024) "Nutro rispetto per i giudici. Noi la battaglia la faremo all'interno dei meccanismi giudiziari. Battaglia nel senso di affermazione in punto di diritto internazionale europea e nazionale.e arriveremoalla. Qui si nega il diritto del governo di attivare procedure accelerate: fare in un mese quello che altrimenti avviene in tre anni". Cos├Č il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa a Ventimiglia in merito alla decisione del tribunale di Roma sui migranti nel centro in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi├╣ recenti.

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : ┬źTornino in Italia┬╗. Domani il rientro. Piantedosi : ┬źRicorreremo fino alla Cassazione┬╗ - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)

Migranti - Tribunale non convalida trattenimento in Albania : ┬źTornino in Italia┬╗. Domani il rientro. Piantedosi : ┬źRicorreremo fino alla Cassazione┬╗ - La sezione immigrazione del tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei migranti all'interno del centro italiano di permanenza per il rimpatrio di Gjader in Albania. Migranti,... (Ilmessaggero.it)