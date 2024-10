Oasport.it - Pallanuoto femminile, Supercoppa Europea 2024: Sabadell-Plebiscito 19-7. Patavine annichilite in Catalogna

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ladi, disputata a, in Spagna, viene vinta dalle padrone di casa catalane dell’Astralpoolche annichiliscono le venete delPadova con un nettissimo 19-7. Le iberiche, dopo aver vinto il settimo titolo in Champions League, conquistano così anche la quintadella loro storia su sette finali disputate, mentre le, che lo scorso anno vinsero l’Euro Cup battendo in finale laTrieste, perdono per la seconda volta il match che vale il trofeo, dopo la sconfitta patita nove anni fa al Pireo contro l’Olympiacos.