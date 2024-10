Open Arms, avvocata Bongiorno: “Armatore si è detto felice per caduta Salvini” (Di venerdì 18 ottobre 2024) “E’ un processo in cui l’Armatore di Open Arms ha detto che era estremamente felice, Open Arms, quando è arrivata la procura della Repubblica perché in realtà il problema non era lo sbarco ma che cadesse Salvini. Questo dà una risposta chiara”. Lo dice l’avvocata di Matteo Salvini, Giulia Bongiorno all’uscita, dell’udienza del processo Open Arms nell’aula bunker del carcere di Palermo. L’ex leader della Lega è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito per giorni lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quando era ministro dell’Interno. Lapresse.it - Open Arms, avvocata Bongiorno: “Armatore si è detto felice per caduta Salvini” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) “E’ un processo in cui l’dihache era estremamente, quando è arrivata la procura della Repubblica perché in realtà il problema non era lo sbarco ma che cadesse. Questo dà una risposta chiara”. Lo dice l’di Matteo, Giuliaall’uscita, dell’udienza del processonell’aula bunker del carcere di Palermo. L’ex leader della Lega è imputato per sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio per aver impedito per giorni lo sbarco di 147 migranti nell’agosto del 2019 quando era ministro dell’Interno.

Open Arms - Salvini “Difendere i confini non è reato” - Certo, che se devo giudicare dalla cronaca di queste ore, se siamo in mano a giudici che fanno politica di sinistra pro-migranti, pro-Ong, che cercano di smontare le leggi dello Stato – ha aggiunto il leader della Lega -. PALERMO (ITALPRESS) – “Venti dicembre. “Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia. (Unlimitednews.it)

Open Arms - Bongiorno : “Non c’è stato nessun sequestro di persona” - Si contesta al ministro Salvini il reato di sequestro di persona, in realtà a bordo i migranti della Open Arms sono stati 14 giorni in mezzo al mare mentre potevano tranquillamente sbarcare dopo due giorni in Spagna”. “C’erano innumerevoli possibilità di andare via, non c’è stato nessun sequestro di persona”, sottolinea Bongiorno. (Lapresse.it)

Open Arms - l’arringa di Giulia Buongiorno per far “assolvere” Salvini – Cosa ha detto l’avvocata e cosa dicono pm e ong - . È però questo periodo temporale che è stato in buona parte oggetto della difesa così come dell’impostazione difensiva di Salvini per tutto il processo. Open Arms si è opposta allo sbarco? Bongiorno ha anche sostenuto che Open Arms ha avuto “Innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti ma ha opposto innumerevoli, innumerevoli, innumerevoli rifiuti”, ... (Ilfattoquotidiano.it)