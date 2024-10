**Open Arms: arringa Bongiorno, 'soccorso non casuale ma consegna concordata con ong'** (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Open Arms non si è imbattuta casualmente nel barcone coi migranti né a indicare alla ong la barca coi profughi fu Alarm Phone. La verità è che ci fu una consegna concordata perché qualcuno ha dato indicazioni precise a Open Arms molto prima della segnalazione di Alarm Phone che, peraltro, non era corretta". Sono le parole dell'avvocata Giulia Bongiorno, nell'arringa difensiva al processo Open Arms a carico di Matteo Salvini accusato di aver impedito illegittimamente lo sbarco alla nave Open Arms con 147 migranti a bordo. "Open Arms stava dirigendosi a Lampedusa e invece improvvisamente cambia direzione e comincia a pendolare in attesa. - spiega - Alle 8 si registra una accostata, un cambio repentino di rotta e alle 8.30 un cambio di velocità. Cosa è accaduto?". Da qui l'idea che la ong spagnola Open Arms avesse concordato il soccorso dei profughi. Liberoquotidiano.it - **Open Arms: arringa Bongiorno, 'soccorso non casuale ma consegna concordata con ong'** Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "Opennon si è imbattuta casualmente nel barcone coi migranti né a indicare alla ong la barca coi profughi fu Alarm Phone. La verità è che ci fu unaperché qualcuno ha dato indicazioni precise a Openmolto prima della segnalazione di Alarm Phone che, peraltro, non era corretta". Sono le parole dell'avvocata Giulia, nell'difensiva al processo Opena carico di Matteo Salvini accusato di aver impedito illegittimamente lo sbarco alla nave Opencon 147 migranti a bordo. "Openstava dirigendosi a Lampedusa e invece improvvisamente cambia direzione e comincia a pendolare in attesa. - spiega - Alle 8 si registra una accostata, un cambio repentino di rotta e alle 8.30 un cambio di velocità. Cosa è accaduto?". Da qui l'idea che la ong spagnola Openavesse concordato ildei profughi.

