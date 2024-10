Lanazione.it - Occupata l’ex falegnameria di via Sestese: "Ormai una discarica di rifiuti e spaccio"

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Per novant’anni laFabbrani del Sodo fu un’eccellenza fiorentina dell’artigianato; poi nel 2017 chiuse nello storico stabilimento di via. Nel 2019 riaprì come Castello Legnami a Ponte a Greve. La fabbrica di viainvece sembrava destinata un’operazione di riconversione. In realtà a oggi sulle previsioni urbanistiche del Poc, nulla è previsto ed è diventata uno dei tanti buchi neri della periferia, un altro Astor dominato da abusivismo e problemi di ordine pubblico. Lo denuncia il consigliere comunale Matteo Chelli (FdI), che chiede con forza di ripristinare la legalità e studiare un’operazione di rigenerazione urbana per quell’area. Perché è occupato da soggetti stranieri dediti a giri illeciti e sospettati di, che terrorizzano il vicinato, giungendo persino alle mani con i vicini che non sottostanno ai loro metodi intimidatori.