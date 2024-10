Gaeta.it - Nuovi progetti per la sicurezza stradale: interventi sulla via Cristoforo Colombo

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Amministrazione Comunale ha approvatodefinitivi volti a migliorare lasu due incroci critici della via. L’iniziativa, che si inserisce in un ampio piano di intervento urbano, è motivata dal numero significativo di incidenti registrati negli ultimi anni in queste aree e mira a ridurre il rischio per gli utenti della strada. Il punto critico di viae piazzale dell’Agricoltura Nell’ultimo decennio, l’incrocio tra viae piazzale dell’Agricoltura si è confermato come uno dei settori più pericolosi della città, registrando una media annuale di quasi due incidenti, di cui due mortali. L’Assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, ha sottolineato l’importanza di questo intervento, evidenziando un costo sociale annuo stimato intorno ai 400.