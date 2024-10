Nubifragio a Ischia, danni e disagi in quasi tutta l’isola (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl violento Nubifragio che si è abbattuto stamattina dalle 6 ad Ischia (con quasi 40 millimetri di pioggia caduti in un’ora) ha fatto diversi danni e provocato disagi in quasi tutta l’isola. Nel comune capoluogo, in particolare si segnalano problemi lungo via Michele Mazzella, una delle arterie stradali principali, dove dall’area dei Pilastri e Campagnano scende un fiume di fango e detriti che ostacola anche la circolazione stradale. Allagato inoltre lo storico caffè Calise di piazza degli Eroi: il salone del bar è invaso da diversi centimetri di acqua che i dipendenti stanno ora alacremente lavorando per far defluire. Anteprima24.it - Nubifragio a Ischia, danni e disagi in quasi tutta l’isola Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl violentoche si è abbattuto stamattina dalle 6 ad(con40 millimetri di pioggia caduti in un’ora) ha fatto diversie provocatoin. Nel comune capoluogo, in particolare si segnalano problemi lungo via Michele Mazzella, una delle arterie stradali principali, dove dall’area dei Pilastri e Campagnano scende un fiume di fango e detriti che ostacola anche la circolazione stradale. Allagato inoltre lo storico caffè Calise di piazza degli Eroi: il salone del bar è invaso da diversi centimetri di acqua che i dipendenti stanno ora alacremente lavorando per far defluire.

