Netanyahu dà una occasione ai palestinesi

(Di venerdì 18 ottobre 2024) La mente dell'assalto del 7 ottobre, il «macellaio di Khan Yunis», ha incontrato la morte a cui non poteva sfuggire, è stato ucciso dai soldati israeliani a Rafah, dove mesi fa le anime belle dicevano che non bisognava entrare. «Tutti gli occhi su Rafah», era lo slogan degli utili idioti di Hamas. Ora guardate bene, con i vostri occhi, Yahya Sinwar era là, dove la cronaca si fa storia e non mente. Gaza è stata liberata dal mostro, Hamas è una gang di morti che camminano, ora ihanno l'per decidere il loro destino: possono rilasciare gli ostaggi e scegliere la via della pace (e troveranno la mano tesa) o continuare la guerra (e incontreranno ancora il pugno di ferro).