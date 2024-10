Nel parco Nicolò Savarino: "Un’area ben frequentata dove c’era un ospedale" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nel parco Nicolò Savarino c’è veramente di tutto: una giostra, un anfiteatro, una lunga carrucola, persino un piccolo campo da calcio. E pensare che un tempo qui c’era il giardino dell’ospedale Bassi, costruito dopo l’epidemia di vaiolo del 1833 e attivo fino al 1970. Del vecchio nosocomio rimane la muraglia perimetrale in mattoni rossi, antichi padiglioni oggi utilizzati dalla Croce Viola e dal Dipartimento di salute mentale della Regione, e pure l’ottocentesca Villa Hanau, oggi sede del Consiglio di zona. Posizionato a nord di viale Jenner, vicino a piazzale Maciachini, il nuovo giardino fu inaugurato negli anni ‘90. "È frequentato bene - racconta Cinzia Rampazzo, la storica giostraia che a breve chiuderà l’attività - Ma negli anni è diminuita la gente e i bambini salgono meno sulla giostra". Ilgiorno.it - Nel parco Nicolò Savarino: "Un’area ben frequentata dove c’era un ospedale" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Nelc’è veramente di tutto: una giostra, un anfiteatro, una lunga carrucola, persino un piccolo campo da calcio. E pensare che un tempo quiil giardino dell’Bassi, costruito dopo l’epidemia di vaiolo del 1833 e attivo fino al 1970. Del vecchio nosocomio rimane la muraglia perimetrale in mattoni rossi, antichi padiglioni oggi utilizzati dalla Croce Viola e dal Dipartimento di salute mentale della Regione, e pure l’ottocentesca Villa Hanau, oggi sede del Consiglio di zona. Posizionato a nord di viale Jenner, vicino a piazzale Maciachini, il nuovo giardino fu inaugurato negli anni ‘90. "È frequentato bene - racconta Cinzia Rampazzo, la storica giostraia che a breve chiuderà l’attività - Ma negli anni è diminuita la gente e i bambini salgono meno sulla giostra".

